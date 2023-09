Cina-Cambogia: visita Hun Manet, firmati piano d’azione quinquennale e vari documenti cooperazione (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Seguono paragrafi dedicati alla salvaguardia del sistema internazionale incentrato sulle Nazioni Unite; all’impegno comune per un “vero multilateralismo”; alla collaborazione tra la Cina e l’Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico (Asean), di cui la Cambogia fa parte, e nell’ambito della Cooperazione Mekong-Lancang (Mlc), di cui sono membri sia Cina che Cambogia. Infine, per quanto riguarda il Mar Cinese Meridionale, la cui situazione viene definita generalmente stabile, si auspica una rapida conclusione dell’accordo sul Codice di condotta e si mette in guardia da qualsiasi tentativo di utilizzare la questione del Mar Cinese Meridionale per “minare la pace regionale”. (Cip)