Governo: Salvini, Lega forte e cresce, ma ci aspettano mesi complicati

23 luglio 2021

- Ci aspettano "mesi complicati, è bello ritrovarvi con la Lega forte che cresce, non solo nei sondaggi". Lo ha detto il ministro delle infrastrutture e mobilità e vice premier Matteo Salvini dal palco di Pontida. "I prossimi mesi saranno difficili, l’economia internazionale va male, la Germania non è ferma, ha messo la marcia indietro e quindi è un problema anche per le nostre fabbriche e per i nostri artigiani”, ha proseguito. (Rem)