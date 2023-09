Sudan: al Burhan arriva in Uganda mentre le operazioni militari si intensificano a Khartum

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio sovrano di transizione del Sudan e capo delle Forze armate sudanesi (Saf), generale Abdel Fattah al Burhan, è arrivato in Uganda oggi ed è stato ricevuto dal presidente, Yoweri Museveni. Le due parti hanno discusso delle relazioni bilaterali e delle modalità per rafforzarle. Lo riferisce l’ufficio stampa del Consiglio sovrano. Al Burhan è stato accompagnato dal ministro degli Esteri ad interim, l’ambasciatore Ali al Sadiq, e dal direttore generale dell’intelligence, generale Ahmed Ibrahim Mufadal. Nel frattempo a Khartum, gli scontri tra le Forze armate e Forze di supporto rapido (Rsf), in corso dal 15 aprile, si stanno intensificando in diverse aree del Sudan. Fonti della capitale hanno descritto le operazioni militari di oggi come le più violente dall’inizio del conflitto. Le azioni hanno avuto luogo nella zona di Almohandesin a Omdurman, nel quartier generale delle Forze armate a Khartum e a Khartoum Bahri.(Res)