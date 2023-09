Migranti: Salvini, governo farà quel che è giusto, non escludendo ogni intervento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una voce preziosa e attenta, capace di offrire uno sguardo autorevole su temi nazionali e internazionali" Matteo Salvini

Leader della Lega

23 luglio 2021

- Da ministro "ho fatto il mio dovere per bloccare gli sbarchi dei migranti clandestini e questo governo farà quello che è giusto fare, non escludendo ogni intervento possibile per proteggere i figli della nostra terra”. Lo ha detto il ministro delle infrastrutture e mobilità e vice premier Matteo Salvini dal palco di Pontida. “Il fatto che domani saremo a Pontida con Marine Le Pen e Giorgia sarà a presidiare Lampedusa è il simbolo di un governo che ha lo stesso obiettivo”, ha sottolineato.(Rem)