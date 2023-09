Europee: salvini, sarebbe delittuoso perdere occasione di vincere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una voce preziosa e attenta, capace di offrire uno sguardo autorevole su temi nazionali e internazionali" Matteo Salvini

Leader della Lega

23 luglio 2021

- Abbiamo il centrodestra “al governo dell’Italia perché il centrodestra ha scelto di essere unito in Italia. Siccome l’anno prossimo ci sono le elezioni europee, sarebbe delittuoso perdere l’occasione, per la prima volta nella storia, di portare il centrodestra unito a vincere anche in Europa”. Lo ha detto il ministro delle infrastrutture e mobilità e vice premier Matteo Salvini dal palco di Pontida."Io farò di tutto per mandare a casa, per la prima volta nella storia, socialisti e comunisti dal governo dell'Europa". (Rem)