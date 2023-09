India: Kashmir, tre “terroristi” uccisi da forze di sicurezza nel distretto di Baramulla

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tre “terroristi” sono stati uccisi oggi dalle forze di sicurezza nel Territorio indiano di Jammu e Kashmir, nel distretto di Baramulla, nel settore di Uri. Lo ha reso noto l’Esercito, il cui XV Corpo (o Chinar Corps) è impegnato nell’area in un’operazione congiunta con la polizia territoriale. Secondo quanto riferito, l’operazione è scattata sulla base di informazioni su un tentativo di infiltrazione dal Pakistan. Uno dei tre cadaveri non è stato recuperato a causa dell’interferenza di “fuoco sparato da postazioni pachistane”, è stato precisato. Inoltre, non sono ancora state accertate le identità dei tre uomini morti. L’operazione è ancora in corso. (segue) (Inn)