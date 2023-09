India: Kashmir, tre “terroristi” uccisi da forze di sicurezza nel distretto di Baramulla (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Contemporaneamente nel distretto di Anantnag, prosegue la caccia ai terroristi, dopo l’uccisione, il 14 settembre nella zona di Kokernag, di due militari e un agente di polizia: il colonnello Manpreet Singh, il maggiore Aashish Dhonchak e il vicesoprintendente Humayun Muzamil Bhat. Questa settimana un conflitto a fuoco si è svolto anche nel distretto di Rajouri, nell’area di Narla, dove sono rimasti uccisi due “terroristi” ritenuti affiliati all’organizzazione Lashkar-e-Taiba (Let), uno dei quali identificato come Gowhar Manzoor Wani, e un militare, il fuciliere Ravi Kumar. Precedentemente, il 6 settembre, nel distretto di Poonch, nella zona di Mandi, sono stati uccisi altri due presunti terroristi in un tentativo di infiltrazione. Un altro è stato ucciso il 4 settembre nel distretto di Reasi, zona di Chassana, dove ha perso la vita anche un agente. (segue) (Inn)