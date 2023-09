Napoli: 250 firme da Noi moderati per sicurezza in piazza Garibaldi, rubato scooter a coordinatore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Raccolta firme a Napoli per chiedere controlli, sicurezza e riqualificazione delle strade a ridosso della stazione centrale. Ieri sera il coordinamento napoletano di Noi moderati ha incontrato la cittadinanza in via Firenze: in due ore 250 persone hanno firmato la petizione che sarà presentata al Comune e alla Prefettura. Hanno firmato anziani, commercianti, mamme con bambini al seguito. "Questa zona della città è diventata invivibile. La nostra presenza sul territorio è per dimostrare che convegni, dibattiti e discussioni sono inutili. Le istituzioni devono scendere per strada, far sentire la loro presenza. Noi moderati ha raccolto la voglia di rivalsa dei cittadini perbene che in questa città sono la maggioranza e che non devono abbandonare il territorio per disperazione", ha dichiarato l'avvocato Riccardo Guarino, coordinatore di Noi moderati per Napoli e provincia. "Napoli – ha aggiunto – non ha bisogno di persone sedute dietro la scrivania a fare i burocrati ma ha bisogno di persone coraggiose e visionarie. Ha bisogno di una strategia forte, di impatto perché la situazione non è più ordinaria. Ci vogliono mezzi straordinari, leggi ad hoc, esercito per strada e l'intervento più convinto di chi occupa ruoli apicali". Per Guarino “chi non è in grado di affrontare queste sfide, deve farsi da parte". (segue) (Ren)