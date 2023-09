Napoli: 250 firme da Noi moderati per sicurezza in piazza Garibaldi, rubato scooter a coordinatore (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La partecipazione massiccia delle persone a questa raccolta firma è un chiaro segnale di volontà di richiesta di legalità. La politica non può restare inerme di fronte a questo stato di abbandono", ha rimarcato l'imprenditore Guido Guida, vice coordinatore cittadino di Noi moderati. Presente all'iniziativa anche Paolo Lopomo (coordinatore di Noi moderati per la Municipalità 4): "Il nostro impegno sarà costante. E lo sarà anche su altre municipalità dove è forte l'urgenza di risposta a degrado e illegalità diffusi". Ne sa qualcosa l'avvocato Guarino che, poche ore dopo l'impegno in via Firenze per la raccolta firme per chiedere sicurezza e legalità, ha scoperto il furto dello scooter, un Beverly grigio, parcheggiato in via De Gasperi, nei pressi della Guardia di Finanza, dove ha sede il suo studio. L'avvocato ha sporto denuncia in Questura. "Quanto mi è accaduto è la plastica dimostrazione che in nessuna zona della città si può stare tranquilli - ha concluso l'avvocato Guarino - neanche nelle aree dove insistono le sedi delle forze dell'ordine. Napoli è ostaggio di una criminalità diffusa, che non guarda in faccia a nessuno e si sente padrona". (Ren)