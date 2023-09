Iran: Ong, manifestante colpito con spari alla testa dagli agenti di sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un manifestante, Fardin Jafari, sarebbe stato colpito alla testa dalle forze di sicurezza iraniane lungo la strada che porta da Saqqez a Baneh, nei pressi del cimitero di Aichi, nella regione del Kurdistan iraniano, dove è sepolta Mahsa Amini. Lo riferisce l'organizzazione non governativa norvegese "Hengaw" su Twitter. Oggi è il primo anniversario della morte di Mahsa Amini, giovane attivista iraniana di origini curde, deceduta il 16 settembre 2022 dopo essere stata arrestata dalle forze di polizia per non aver rispettato gli obblighi sull'abbigliamento femminile imposti nella Repubblica Islamica. In particolare, la giovane era stata arrestata per non aver indossato correttamente il velo. Dalle prime ore di questa mattina, in occasione del primo anniversario dell'episodio che ha dato via alle proteste lo scorso anno, un ingente dispositivo di sicurezza è stato dispiegato in diverse città del Paese. Secondo i resoconti degli attivisti, gli agenti hanno sparato contro i manifestanti. A Saqqez, gli agenti hanno impedito alle persone di entrare nel cimitero di Aichi, e hanno fermato e poi rilasciato il padre di Mahsa mentre usciva dalla sua abitazione. Secondo "Hengaw", a Saqqez sarebbero arrivati anche velivoli con a bordo le forze speciali. (Res)