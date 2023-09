Ue: ministra Spagna Calvino, su regole fiscali unanime volontà di accelerare per un accordo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla riforma delle regole fiscali dell'Unione Europea (Ue) c'è stata "unanimità" nella volontà di lavorare in maniera "costruttiva" per intensificare i negoziati con un calendario "ambizioso" per giungere ad un accordo entro la fine dell'anno. Lo ha detto la ministra dell'Economia spagnola uscente, Nadia Calvino, nel corso della conferenza stampa finale della riunione informale dei ministri dell'Economia e delle Finanze (Ecofin) di Santiago de Compostela. Per quanto riguarda le regole fiscali, Calvino ha evidenziato che devono tenere in conto le "specificità dei singoli Paesi garantendo allo stesso tempo regole comuni che siano credibili, applicabili e che garantiscano parità di trattamento per tutti". La ministra spagnola ha ricordato che il coordinamento nelle politiche fiscali e monetarie ha funzionato "molto bene" in risposta alla pandemia del coronavirus permettendo di difendere l'economia dell'Eurozona. "Abbiamo condiviso l'opinione che questo coordinamento continui ad essere fondamentale nel contesto attuale per far fronte alle sfide di breve, medio e lungo termine", ha aggiunto la Calvino. (Spm)