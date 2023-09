Napoli: Cirielli, restituire lustro a teatro San Carlo, governo ha corretto ingiustizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bisognerebbe volare alto quando si trattano temi culturali di grande profilo come il futuro del teatro San Carlo di Napoli, certamente tra i più famosi e prestigiosi al mondo, tra i fiori all’occhiello non solo di Napoli e della regione Campania bensì di tutta l’Italia. “Solo un confronto pacifico e costruttivo tra i rappresentanti istituzionali – Comune, Regione e governo – può portare a risultati significativi che vadano nella direzione del ritrovato lustro per il tempio partenopeo dell'opera lirica e del balletto classico”. Lo dichiara in una nota il viceministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Edmondo Cirielli. “Tuttavia spesso i personalismi e le beghe politiche distraggono dalla retta via e trascendono la decenza e il buongusto. Ancora una volta, infatti, il governatore campano sproloquia, dicendo cose inesatte e, soprattutto, senza fondamento. Discorsi verbosi che in realtà contraddicono sé stesso dal momento che negli ultimi anni Vincenzo De Luca ha regolarmente continuato a bombardare il teatro San Carlo, prima tagliando i fondi della regione e successivamente ipotizzando situazioni illecite senza peraltro formalizzare mai denunce scritte alla magistratura”, aggiunge il viceministro. (segue) (Com)