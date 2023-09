India: il 23 settembre la prima riunione del Comitato “Una nazione, un’elezione”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si terrà il 23 settembre la prima riunione del Comitato “Una nazione, un’elezione”, recentemente istituito in India per formulare raccomandazioni sull’organizzazione simultanea delle elezioni politiche, statali e amministrative. Lo ha annunciato oggi Ram Nath Kovind, presidente del Comitato ed ex presidente della Repubblica. L’istituzione del Comitato è stata rivelata dai media indiani il primo settembre, all’indomani dell’annuncio da parte del governo della convocazione di una sessione parlamentare straordinaria. L’idea di accorpare gli appuntamenti elettorali è stata espressa più volte dal primo ministro, Narendra Modi, e dal suo Partito del popolo indiano (Bjp). Con l’iniziativa del Comitato la proposta ha fatto un passo avanti, mentre si avvicinano le politiche del 2024. Le prossime consultazioni statali, invece, riguarderanno cinque Stati, le cui assemblee legislative scadranno tra novembre e dicembre: Madhya Pradesh, Rajasthan, Chhattisgarh, Mizoram e Telangana. (segue) (Inn)