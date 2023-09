India: il 23 settembre la prima riunione del Comitato “Una nazione, un’elezione” (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La riunione del 23 settembre si terrà il giorno dopo la conclusione della sessione straordinaria del parlamento (18-22 settembre). Il governo ha pubblicato un programma “provvisorio” della sessione, comprendente quattro disegni di leggi. Due – The Advocates (Amendment) Bill, riguardante l’esercizio della professione legale, e The Press and Registration of Periodicals Bill, sulla registrazione di giornali e periodici – sono già stati approvati dal Consiglio degli Stati, la camera alta, e saranno discussi alla Camera del popolo, quella bassa. Gli altri due, che saranno presentati al Consiglio degli Stati, hanno per oggetto le poste (The Post Office Bill) e la Commissione elettorale: The Chief Election Commissioner and other Election Commissioners (Appointment, Conditions of Service and Term of Office) Bill. I media e l’opposizione hanno ipotizzato cambiamenti dell’ordine del giorno, con la possibile inclusione di proposte sull’accorpamento delle elezioni e sul cambio di denominazione dell’India in Bharat. (Inn)