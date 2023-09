Ue: Dombrovskis, necessarie politiche di bilancio ed economiche forti per far fronte a possibili shock

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Europa ha bisogno di politiche di bilancio ed economiche forti per fronte a possibili shock interni ed esterni in futuro. Lo ha detto il vicepresidente esecutivo della Commissione Ue, Valdis Dombrovskis, nel corso della conferenza stampa finale della riunione informale dei ministri dell'Economia e delle Finanze (Ecofin) di Santiago de Compostela. "Ora è importante concentrarsi su politiche di bilancio "prudenti" canalizzando la spesa pubblica per sostenere la transizione verde e digitale", ha aggiunto il commissario. Per quanto riguarda riforma della governance economica, Dombrovskis ha detto di accogliere con favore "l'ambizione" della presidenza spagnola del Consiglio dell'Ue per raggiungere un accordo entro la fine dell'anno. "Questo può rappresentare una grande sfida, ma so che la presidenza spagnola è molto impegnata nel rispettare questo calendario che qualcuno ha definito il cammino fiscale verso Santiago". In merito all'annunciata indagine della Commissione sui sussidi cinesi per i veicoli elettrici, il commissario ha dichiarato che l'indagine sarà avviata perché si tratta di una questione di importanza strategica per l'Europa, in vista del divieto di vendita di automobili da parte dell'Ue per il prossimo decennio. A questo proposito, Dombrovskis ha chiarito che "probabilmente parlerà personalmente" con il governo cinese durante una visita nel Paese asiatico. (Spm)