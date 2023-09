Roma: Gasparri (FI), tutelare da scempi monumenti esuli giuliano dalmati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come denunciano le associazioni del quartiere Anvgd e Società di studi Fiumani Museo di Fiume al Quartiere Giuliano Dalmata "il danneggiamento dei monumenti è diventato un fatto ricorrente" e si è verificato "l'ennesimo scempio vandalistico nei confronti delle memorie di valore nazionale degli esuli giuliano dalmati". Lo afferma in una nota il senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri. "Un quartiere che il Municipio IX di Roma ha riconosciuto tempo fa area da tutelare e Museo diffuso per il suo valore storico - aggiunge -, meta ogni anno di visite scolastiche da Roma e da altre regioni, ha bisogno di una tutela concreta. Le associazioni degli esuli temono una continua recrudescenza di atti vandalici che feriscono una comunità che ha sofferto per decenni una vera e propria emarginazione sociale e culturale che la legge 92/2004 che ha istituito il Giorno del Ricordo cerca di tutelare contro ogni tipo di negazionismo. Ho presentato una interrogazione ai ministri dell'Interno e della Cultura perché assumano ciascuno per le proprie competenze le iniziative necessarie. Ho anche informato la prefettura di Roma della situazione che si è venuta a verificare".(Com)