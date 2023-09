Pakistan: premier Kakar, situazione alle frontiere “allarmante” ma processo elettorale andrà avanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La situazione alle frontiere del Pakistan è “allarmante”. Lo ha detto il primo ministro ad interim del Paese, Anwaarul Haq Kakar, in un’intervista al servizio in urdu dell’emittente “Voice of America” (“Voa”), aggiungendo tuttavia di non prevedere un rinvio delle elezioni. “Al momento non vedo questa possibilità. Sebbene vi sia una situazione allarmante alle nostre frontiere occidentali e orientali, in cui la minaccia alla sicurezza è aumentata e il necessario meccanismo di risposta è stato rafforzato, siamo sicuri che controlleremo la situazione e allo stesso tempo completeremo il processo elettorale”, ha affermato il premier. L’allarme è dovuto soprattutto all’azione del gruppo terroristico Tehreek-i-Taliban Pakistan (Ttp), i talebani del Pakistan, che a novembre ha messo fine a un accordo di cessate il fuoco col governo. (segue) (Inn)