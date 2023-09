Pakistan: premier Kakar, situazione alle frontiere “allarmante” ma processo elettorale andrà avanti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

L'Assemblea nazionale, la camera bassa del parlamento federale, è stata sciolta ad agosto, così come le assemblee legislative di due delle quattro province: Belucistan e Sindh. Quelle di Punjab e Khyber Pakhtunkhwa erano già sciolte da gennaio. La Commissione elettorale ha ipotizzato il voto all'inizio del prossimo anno perché sta ridefinendo le circoscrizioni elettorali, lavoro che dovrebbe essere completato il 14 dicembre. Il presidente della Repubblica, Arif Alvi, invece, in una lettera al presidente della Commissione elettorale, Sikandar Sultan Raja, ha proposto la data del 6 novembre per le elezioni politiche, ricordando che l'Assemblea nazionale è stata sciolta il 9 agosto e che la Costituzione prevede che il voto si tenga entro 90 giorni dallo scioglimento. Inoltre, ha fatto presente che le politiche dovrebbero essere tenute insieme a quelle provinciali, per rafforzare la federazione, promuovere l'unità e l'armonia ed evitare spese non necessarie.