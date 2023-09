Cuba-Sri Lanka: presidenti discutono di cooperazione nella sanità, nell’agricoltura e nello sport

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dello Sri Lanka, Ranil Wickremesinghe, ha incontrato l’omologo di Cuba, Miguel Diaz-Canel Bermudez, all’Avana, dove si è recato per partecipare al vertice del G77+Cina, in programma ieri e oggi. Lo riferisce il ministero degli Esteri di Colombo, aggiungendo che i due leader hanno fatto il punto sulle relazioni bilaterali e individuato alcune aree di futura cooperazione, quali la sanità pubblica, l’agricoltura e lo sport. Diaz-Canel, inoltre, ha accettato l’invito di Wickremesinghe a visitare lo Sri Lanka nel 2024. Il leader di Colombo è intervenuto al summit ieri, nella giornata di apertura, evidenziando l’importanza della scienza, della tecnologia e dell’innovazione nell’affrontare le sfide dello sviluppo globale. Il presidente cingalese ha illustrato anche le iniziative del suo governo in questi settori, annunciando l’istituzione di quattro nuove università specializzate in nuove tecnologie, una delle quali in collaborazione con l’India, e dell’Università internazionale del clima.(Inn)