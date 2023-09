Iran: a Roma il "Mahsa Amini day" e il corteo a sostegno delle donne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Donne, vita e libertà": è la scritta colorata di rosa e verde che campeggia su uno striscione bianco che ha aperto il corteo a Roma, in ricordo di Mahsa Amini, donna iraniana uccisa lo scorso anno nel suo Paese perché aveva una ciocca di capelli che usciva fuori dal velo che indossava sulla testa. In piazza Esquilino, per la ricorrenza, è stato organizzato il "Mahsa Amini day" e all'iniziativa sono intervenute diverse associazioni che tutelano i diritti delle donne, oltre che esponenti delle istituzioni locali. (Rer)