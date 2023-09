Iran: Celli, in piazza per Mahsa Amini e tutte le donne a cui è negata libertà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione del Mahsa Amini day la presidente dell'Assemblea capitolina, Svetlana Celli, ha partecipato alle iniziative in piazza dell'Esquilino a Roma. "Ricordiamo Mahsa e il suo esempio, a un anno dalla sua uccisione, sosteniamo le donne iraniane e tutte quelle donne che, in qualsiasi parte del mondo, ancora oggi lottano per la loro libertà e per i loro diritti", ha detto Celli. "Mahsa Amini - ha aggiunto - ha pagato con la vita un gesto che a noi sembra scontato, ossia aver avuto una ciocca di capelli fuori dal velo, ma che in un regime come quello iraniano viene considerato un atto contro la legge. E' un simbolo, un faro al quale tutti dobbiamo fare riferimento. Ha avuto coraggio e ha indicato la strada da seguire. Ovunque, in qualsiasi Paese, deve svilupparsi una coscienza che porti alla piena affermazione della dignità delle donne, che devono sentirsi libere e mai sottomesse. È una battaglia di civiltà che deve vederci uniti. È necessario attivarsi senza mai abbassare la guardia per un autentico cambiamento culturale. Non possiamo più rimanere indifferenti". (Rer)