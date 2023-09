© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, si recherà in visita a Lampedusa nella giornata di domani. A confermarlo il portavoce della Commissione europea, Eric Mamer, in un messaggio pubblicato su X (Ex Twitter). "La presidente von der Leyen si recherà domani a Lampedusa su invito del premier italiano Meloni", si legge nel messaggio di Mamer. (Beb)