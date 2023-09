Banche: Gasparri (FI), necessario intervento di solidarietà davanti risultati di bilancio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- "Forza Italia, da sempre contraria ad ogni forma di tassa patrimoniale e da sempre impegnata per ridurre le tasse a famiglie e imprese, ritiene comprensibile chiedere un intervento di solidarietà al sistema bancario di fronte alcuni risultati di bilancio di vari istituti". Lo dichiara il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri. "Abbiamo presentato pochi e chiari emendamenti in Senato al decreto in materia per migliorare il provvedimento. Chiediamo che si chiarisca che sia una misura una tantum, vogliamo tutelare le banche popolari e le banche cooperative che sul territorio sostengono imprese, agricoltori, artigiani e commercianti ed hanno dimensioni limitate. Ragion per cui non è giusto trattarle come i grandi istituti bancari e finanziari internazionali", prosegue. "Abbiamo anche chiesto una riflessione sulla deducibilità e sulla cosiddetta ponderazione dei vari calcoli. Bisogna anche stare attenti a non scoraggiare le banche, anche quelle principali, dall'acquisto dei titoli pubblici. La vendita dei Btp e altri titoli è fondamentale per governare le finanze pubbliche ed il debito pubblico. Gli interessi che derivano da questi interventi - spiega Gasparri - non possono subire ulteriori tassazioni rispetto a quelle già esistenti. Insomma la nostra è una indicazione di ragionevolezza. Per garantire proventi allo Stato in un momento particolare, per far capire, soprattutto ai grandi istituti bancari, che è necessario un intervento di solidarietà, ma anche per migliorarne la portata tecnica ed evitare in sostanza danni ai risparmiatori. Noi non difendiamo le banche, intendiamo tutelare il risparmio, che ha subito già qualche danno da un approccio che va calibrato meglio", conclude. (Rin)