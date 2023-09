Roma: Rsm, mai rivolte critiche alla Camera di commercio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito a quanto emerso da notizie di stampa, nell'ambito della gestione dell'iter per l'adesione al sistema della doppia guida taxi, l'agenzia comunale Roma Servizi per la mobilità (Rsm) in una nota prende le distanze "in maniera netta e categorica" dalle "presunte accuse nei confronti della Camera di commercio. Roma Servizi per la Mobilità tiene a sottolineare la piena e assoluta estraneità" rispetto alle indiscrezioni riportate a mezzo stampa e "l'azienda coglie l'occasione per rinnovare la massima stima verso i lavoratori dell'ente Camera di commercio". (Rer)