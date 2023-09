Roma: paura a pochi metri dal Vaticano, auto non si ferma all'alt e tenta fuga tra la folla

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Attimi di paura ieri a Roma su via Ottaviano, all'altezza dell'incrocio con viale Giulio Cesare, a poche centinaia di metri dal Vaticano. Le migliaia di turisti che in questi giorni passeggiano sulle strade che collegano piazza San Pietro e il quartiere Prati, nel pomeriggio, hanno assistito a un inseguimento a sirene spiegate. Un'auto, una Alfa Romeo Gt, con due uomini a bordo, non si è fermata all'alt dei carabinieri, in un posto di blocco nelle vicinanze di via Ottaviano. E così è partito un inseguimento. L'autista dell'Alfa ha tentato di far perdere le tracce con manovre spericolate tra gli sguardi sbalorditi dei passanti, ma la corsa dei fuggitivi è stata breve. I due sono stati fermati dai carabinieri e arrestati per resistenza a pubblico ufficiale: si tratta di un romeno e un italiano. Nell'auto è stato trovato un bastone tonfa che è stato sequestrato. (Rer)