Frosinone: trasportava 5 chili di hashish, arrestato 31enne a Cassino

- Un 31enne originario della provincia di Roma è stato arrestato dai carabinieri di Frosinone perché trovato in possesso di 5 chili di hashish. I militari lo hanno fermato per un controllo al casello autostradale di Cassino e si sono insospettiti per il suo atteggiamento insofferente. Così hanno perquisito l'auto e hanno trovato la droga nel bagagliaio. L’uomo è stato accompagnato alla casa circondariale di Cassino dove è a disposizione dell’autorità giudiziaria.(Rer)