Roma: controlli sulla mala movida a Trastevere, multe per tavolini abusivi e musica alta

24 luglio 2021

- Sono sette i locali sanzionati ieri dai vigili urbani per vendita di alcol fuori orario, due quelli multati per occupazione abusiva del suolo con i tavolini e altrettanti quelli sorpresi con musica ad alto volume, per uno è scattata anche la multa. Sono diverse le verifiche messe in atto dagli agenti della polizia locale di Roma per far fronte al fenomeno della mala movida in centro. Ieri i presidi hanno interessato principalmente Trastevere: sanzioni sono state elevate anche per assenza della cartellonistica prevista per il divieto di fumo, per mancanza dei precursori di misurazione dello stato di ebbrezza ed assenza della certificazione prevista per l'insonorizzazione del locale, nonché per insegne e faretti non in regola con la normativa vigente. Effettuati anche controlli per il rispetto del Codice della strada: sono 458 le sanzioni elevate. (Rer)