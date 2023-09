Cuba: Guterres a vertice G77+Cina, “il mondo “sta deludendo i Paesi in via di sviluppo”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il mondo “sta deludendo i Paesi in via di sviluppo”. Lo ha affermato il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, come lui stesso riferisce sul social network X, aprendo ieri all’Avana, a Cuba, la prima giornata del vertice G77+Cina. I motivi di delusione sono diversi: “dalla crescente povertà all’impennata del debito. Dai disastri climatici ai sistemi globali obsoleti”, ha detto Guterres, che ha esortato il Gruppo e la Cina “a usare il loro potere per sostenere un sistema che sia a favore di tutta l’umanità”. Secondo la presidenza cubana del G77+Cina, la prima giornata del dibattito generale è stata segnata da “scambi proficui che hanno dimostrato l’impegno dei Paesi del Sud nell’affrontare le attuali sfide dello sviluppo”, come si legge sulla stessa piattaforma. Sono state avanzate numerose proposte, tra cui quella per il rinnovo del consorzio per la scienza, la tecnologia e l’innovazione nel Sud del mondo, che consentirà di promuovere progetti di ricerca congiunti, ha aggiunto in una conferenza stampa il direttore generale per gli Affari multilaterali e il diritto internazionale del ministero degli Esteri, Rodolfo Benítez. Il funzionario ha precisato anche che l’evento è stato inaugurato con la presenza di 114 Paesi e ha espresso soddisfazione per l’avvio dei lavori, sostenendo che c’è un ampio consenso sulla necessità di una riforma urgente e profonda dell’architettura finanziaria internazionale. (segue) (Mec)