Cuba: Guterres a vertice G77+Cina, “il mondo “sta deludendo i Paesi in via di sviluppo” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una trentina di capi di Stato e di governo sono presenti all’Avana per l’evento, che si concluderà oggi, appuntamento presentato come occasione per lanciare un ordine internazionale "meno ingiusto". "Dal vertice dell'Avana, riaffermiamo il nostro impegno in favore del multilateralismo, la cooperazione e lo sviluppo", ha scritto il presidente di Cuba, Miguel Diaz-Canel, in un messaggio pubblicato sul proprio profilo X. Alla riunione partecipano tra gli altri i presidenti del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva, dell'Argentina, Alberto Fernandez, della Colombia, Gustavo Petro, e del Sudafrica Cyril Ramaphosa. Per la Cina, che è considerato membro "esterno" del Gruppo, partecipa il capo del dipartimento anti-corruzione del Partito comunista, Li Xi. (segue) (Mec)