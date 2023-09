Cuba: Guterres a vertice G77+Cina, “il mondo “sta deludendo i Paesi in via di sviluppo” (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La portavoce del ministero degli Esteri di Pechino, Mao Ning, ha da parte sua ricordato che Pechino sostiene la presidenza cubana della coalizione G77 e ritiene che il summit in programma all’Avana contribuirà “positivamente al rafforzamento dell’unità e della cooperazione tra i Paesi in via di sviluppo”. La Cina, ha aggiunto "è pronta a lavorare con Cuba e gli altri membri del meccanismo delle Nazioni Unite per tutelare al meglio i diritti e gli interessi comuni ai suddetti Paesi". Fondato da 77 Paesi nel 1964, il gruppo conta oggi sulla presenza di 134 membri. La Cina, pur sostenendo politicamente il gruppo ed essendone finanziatore dal 1994, non se ne considera membro, circostanza per la quale le dichiarazioni finali vengono firmate a nome dei 77+Cina. (Mec)