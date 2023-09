Abruzzo: Lollobrigida, esperienza positiva che ha segnato cambio di passo per Fd’I

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Abruzzo è stata la prima Regione a guida Fratelli d'Italia, con Marco Marsilio. “Un'esperienza positiva, penso ad esempio al riequilibrio di bilancio, che ha ridato centralità a questo territorio e segnato un cambio di passo per Fd’I”. Lo ha detto il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, intervenendo all'evento “L'Italia e l'Abruzzo vincenti”, organizzato da Fd’I. “Con un centrodestra compatto e la squadra vincente che non si cambia, i prossimi cinque anni saranno determinanti per sfruttare le potenzialità di questa Regione con Marsilio. Massimo impegno del governo Meloni per garantire che il contratto che abbiamo sancito con i cittadini possa essere rispettato. Un contratto quinquennale sulla base di un programma elettorale. Dal primo giorno, abbiamo affrontato una difficile legge di Bilancio, cancellato il reddito di cittadinanza, uno strumento che ha avvelenato la nostra economia e i dati che stanno emergendo sull'occupazione, che segna un record, dimostrano che avevamo ragione", ha aggiunto Lollobrigida. "In politica estera siamo tornati centrali, penso all'accordo sul prezzo del gas ottenuto dal presidente Meloni, o al lavoro per coinvolgere l'Europa nel contrasto all'immigrazione illegale, spinta da chi usa il cibo come un'arma", ha concluso il ministro. (Rin)