Libano: arrestati 43 siriani irregolari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'esercito libanese ha annunciato oggi di aver "arrestato 43 cittadini siriani la scorsa settimana, in diversi campi profughi nella regione della Bekaa - nell'est del Paese - a causa di reati legati al loro ingresso illegale nel territorio libanese e ai loro movimenti senza documento di identità". Secondo quanto riferisce l'esercito in un comunicato stampa, gli arresti sono stati effettuati a partire da lunedì nell'ambito di una serie di perquisizioni effettuate in diversi campi profughi, in particolare a Deir al Ahmar, El Taybé, Brital, Adous ed Ersal. (Lib)