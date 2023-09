Pnrr: Fitto, impatto devastante per bilancio se non completiamo interventi a giugno 2026

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La tempistica di conclusione degli interventi e di collaudo del Pnrr a giugno 2026 è un dettaglio che manca nel dibattito politico italiano. “Si parla di tutto, ignorando il fatto che a giugno 2026 se non completiamo gli interventi, non abbiamo solo il danno della revoca dei contributi, ma anche la beffa di dover trovare le risorse utili per coprire per quegli interventi: parliamo di un impatto che potrebbe essere devastante per il bilancio del nostro Paese, oltre al danno reputazionale”. Lo ha dichiarato il ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto, nel corso Convegno internazionale “Concorrenza, mercati digitali, investimenti. Il ruolo guida dell'Europa” organizzato dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato. “Quindi abbiamo fatto una proposta che sposta una serie di interventi”, ha aggiunto. (Rin)