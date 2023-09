Ue: fonti Mef, per prima volta "messaggi possibilisti" Germania su proposta scorporo deficit fin al 2026

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante la riunione informale dei ministri dell'Economia e delle Finanze (Ecofin) di Santiago de Compostela, si sarebbe registrata per la prima volta una "apertura" da parte della Germania con "messaggi possibilisti" sulla proposta dell'Italia di scorporo temporaneo del deficit su alcune voci del Pnrr e dell'Ucraina fino al 2026. È quanto indicato da una fonte del ministero dell'Economia e delle Finanze (Mef) nel commentare i lavori dell'Ecofin che si sono conclusi oggi. Per quanto riguarda la riduzione del debito pubblico, l'Italia punta - sulla stessa linea della Germania- ad una regola unica che sia "sostenibile" e applicabile" per evitare una classificazione di tutti i Paesi in base al debito che potrebbe penalizzare il Paese.(Spm)