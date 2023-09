India: Kashmir, tre “terroristi” uccisi da forze di sicurezza nel distretto di Baramulla (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Kashmir è conteso da India e Pakistan dal 1947, ovvero dalla nascita dei due Paesi come Stati indipendenti dall’impero coloniale britannico e dall’adesione del principato di Jammu e Kashmir all’India, non riconosciuta dal Pakistan. La regione è divisa tra il Territorio indiano di Jammu e Kashmir e le divisioni amministrative pachistane di Azad Kashmir e Gilgit-Baltistan. Si distinguono diverse guerre indo-pachistane legate al territorio kashmiro: del 1947, del 1965 e del 1999. Nonostante le successive dichiarazioni di pace e cessate il fuoco, l’ultima nel 2003, gli scontri proseguono tuttora, con una recrudescenza dal 2016 e un ulteriore aumento della tensione dal 2019, anno dell’attentato di Pulwama, seguito da raid aerei. Quello del Kashmir non è solo un conflitto tra i due Stati, ma anche interno all’India, esploso soprattutto a partire dal 1989, anno delle prime azioni dei ribelli separatisti. Si stima che dagli anni Ottanta, tra le azioni pachistane e la repressione indiana, siano morte in Kashmir almeno 40 mila persone, per la maggioranza civili. (Inn)