Milano: Ali, forti ritardi sulle cedole librarie, Comune proceda ai rimborsi

- Forti ritardi nei pagamenti agli operatori delle cedole librarie relative ai testi scolastici forniti a bambine e bambini che frequentano le scuole primarie milanesi: è la denuncia delle associazioni librai (Ali) e cartolibrai milanesi. "Purtroppo, il processo di digitalizzazione delle cedole librarie (non più cartacee, ma caricate sulle tessere sanitarie dei bambini) e delle relative procedure di rimborso, operative da quest'anno, stanno creando non poche difficoltà agli esercenti" afferma Alfredo Scotti, presidente dell'Associazione Cartolibrai e Giocattoli di Confcommercio Milano. "Se - continua la nota diffusa - in una prima fase, le maggiori criticità erano dovute a malfunzionamenti del portale del Comune di Milano, sia durante la fase di profilazione degli utenti sia in quella di acquisizione delle cedole, oggi il problema principale è rappresentato dai ritardi in fase di approvazione delle distinte di pagamento, che inevitabilmente si ripercuotono sulle tempistiche di rimborso dei testi consegnati alle famiglie". "Chiediamo all'Amministrazione comunale un deciso cambio di passo, al fine di ripristinare quanto prima la liquidità delle nostre imprese, fortemente esposte per l'acquisto dei libri da distributori e case editrici" conclude Piero Fiechter, presidente dell'Associazione Librai di Milano (Com)