Roma: controlli dall'Esquilino al centro storico, chiuse due case vacanza e un locale

- Due strutture ricettive all'Esquilino e un locale al centro storico di Roma dovranno dovranno restare chiusi nei prossimi giorni. I controlli della polizia hanno permesso al Questore di notificare la chiusura di due strutture ricettive, in via Santa Maria Maggiore e in piazza Manfredo Fanti, all'Esquilino, dopo il riscontro di più infrazioni tra cui la mancata comunicazione alla Questura delle generalità delle persone presenti e l'assenza delle autorizzazioni a svolgere l'esercizio di casa vacanza. Dovrà restare chiuso 15 giorni, invece, un locale del centro storico, in cui la polizia è intervenuta più volte per sedare risse e aggressioni ai danni di clienti. Il titolare del locale, già sanzionato per violazioni amministrative, si è visto notificare la sospensione della licenza per 15 giorni. Accanto a queste operazioni, la polizia - nel quartiere Prenestino, sulla via Palmiro Togliatti - ha sottoposto a sequestro preventivo una sala giochi, il cui titolare non controllava che i clienti che accedevano alle Slot machine avessero la maggiore età. Il titolare della sala era stato già segnalato per comportamenti omissivi e abuso di licenza. (Rer)