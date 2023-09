Libia: la procura generale apre indagine sul crollo di due dighe a Derna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità libiche hanno aperto un'indagine sul crollo di due dighe a Derna che ha causato un'alluvione devastante nella città costiera, dopo il passaggio del ciclone sub-tropicale "Daniel". Il procuratore generale della Libia, Al Sediq al Sour, ha detto durante una conferenza stampa a Derna che i pubblici ministeri indagheranno sul crollo delle due dighe, costruite negli anni '70, nonché sullo stanziamento dei fondi per la manutenzione. Da parte sua, l’impresa turca Arsel Construction ha negato ogni responsabilità sul crollo delle dighe della città di Derna. Finora, secondo gli ultimi resoconti della Mezzaluna rossa libica, il bilancio delle vittime nella città di Derna, in Cirenaica, regionale orientale della Libia, è salito a 11.300 morti e 10.000 dispersi. Da parte sua, il Governo libico di stabilità nazionale (Gsn), l’esecutivo libico al potere nell’est e non riconosciuto dalla comunità internazionale, ha fatto sapere che i morti accertati sono 8.300. (Res)