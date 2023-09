Migranti: Montaruli (Fd'I), Meloni leader coerente che non dà tregue a trafficanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Bene le parole di Giorgia Meloni: confermano l'intenzione del governo di non dare tregua ai trafficanti di uomini". Lo dichiara Augusta Montaruli, vice capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera. "Trattenimenti e rimpatri veloci ma soprattutto blocco alle partenze con una missione europea in accordo con i paesi del nord Africa rimangono la soluzione dell'Esecutivo e di Fratelli d'Italia per arrivare alla soluzione del problema"; prosegue. "Si continua su una strada già avviata, su cui si sta già lavorando tra accordo con la Tunisia e piano Mattei ma che si accelera ulteriormente nei tempi. Giorgia Meloni si conferma una leader che ancora una volta con coerenza sta attuando il programma votato dagli elettori e una strategia per il bene dell'Italia che non può pagare le conseguenze di anni di sinistra immigrazionista ideologicamente avversa a ogni restrizione", conclude.(Rin)