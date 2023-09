Consumi: Confesercenti, nel secondo semestre -3,7 miliardi di spesa delle famiglie (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La variazione del Prodotto interno lordo torna quindi a dipendere in massima parte dalla dinamica dei consumi, purtroppo in rallentamento. La quota complessiva dei consumi sul PIL dovrebbe attestarsi al 59,3 per cento, dal 59,8 per cento dello scorso anno, ma al netto dell’inflazione darebbe un contributo reale del 58,4 per cento, il più basso dall’inizio del secolo (nel 2000 era il 59,9 per cento). Nel complesso, questi andamenti abbasserebbero la crescita del PIL del secondo semestre al +0,1 per cento, dall’+1,2 per cento del primo semestre. Su base annua la crescita 2023 si arresterebbe quindi allo 0,7 per cento, contro l’1 per cento fissato come obiettivo nel Def. Invertire la tendenza è possibile, me occorre agire tempestivamente. Per riportare la crescita in linea con gli obiettivi occorrerebbe una maggiore crescita dei consumi di 4 miliardi nel secondo semestre, con contributo alla crescita del Pil che salirebbe da 0,6 a 0,9 punti. Considerando che la propensione al consumo è oggi pari al 93 per cento, questo aumento di spesa potrebbe essere ottenuto detassando per 4,3 miliardi le tredicesime. Un minor introito che però verrebbe parzialmente recuperato: la maggiore crescita e la maggiore spesa per consumi generate dalla detassazione delle tredicesime porterebbero ad un aumento di gettito di 1,3 miliardi, riducendo il costo del provvedimento per il bilancio pubblico a 3 miliardi. (Rin)