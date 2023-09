Milano: Carabinieri arrestano due minorenni per rapina e porto d'armi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La scorsa notte, a Milano i Carabinieri hanno arrestato per rapina un pregiudicato 17enne, italiano. I Carabinieri, allertati da un passante, sono intervenuti lungo i bastioni di Porta Venezia riuscendo a rintracciare e bloccare il giovane che aveva appena strappato il telefono cellulare dalle mani di un 33 enne italiano, in via Tadino, dandosi poi alla fuga, inseguito dalla vittima. Il minore è stato condotto, al termine degli accertamenti, presso l’Istituto penale per minorenni “Beccaria”. Nella notte i militari hanno denunciato per porto di armi od oggetti atti a offendere un 15 enne italiano trovato in possesso di un coltello a serramanico poi sequestrato. Denunciate per guida in stato di ebbrezza sette persone, tra i 46 e i 20 anni, tutti italiani a eccezione di una donna di nazionalità romena. (Com)