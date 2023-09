Corea del Nord-Russia: Sullivan, Usa ritengono che colloqui su fornitura armi stiano avanzando

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti ritengono che “prima e dopo la visita” del leader nordcoreano Kim Jong-un in Russia i colloqui sulla fornitura di armi dalla Corea del Nord alla Russia per combattere contro l’Ucraina “stessero avanzando e continuino ad avanzare”. Lo ha detto il consigliere per la Sicurezza nazionale Usa, Jake Sullivan, in una conferenza stampa tenuta ieri sera a Washington, senza menzionare “un accordo specifico”. Sullivan ha ricordato che esistono diverse risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulla Corea del Nord che, in quanto membri permanenti del Consiglio, la Russia e la Cina hanno l’obbligo legale di applicare e sostenere. (segue) (Was)