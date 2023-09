Corea del Nord-Russia: Sullivan, Usa ritengono che colloqui su fornitura armi stiano avanzando (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda la Russia, gli Usa nutrono “preoccupazioni molto concrete sul fatto che possa adempiere alla sua responsabilità”, mentre la Cina non può essere messa “esattamente sullo stesso piano”. Tuttavia, ha affermato il consigliere, Washington continua a far presente a Pechino di aspettarsi “che si assuma la propria responsabilità rispetto all’applicazione di queste risoluzioni”. Infine, Sullivan ha detto che gli Stati Uniti continueranno ad agire in sede Onu “in risposta alle provocazioni e ad altri passi compiuti dalla Corea del Nord che violano il diritto internazionale” e in collaborazione col Giappone e la Corea del Sud. (Was)