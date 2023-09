Roma: Incocciati, Ryder cup golf opportunità per tutta Italia, grazie a Rocca per sostegno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Ryder Cup di golf che si svolgerà a Roma "è una straordinaria opportunità per il nostro Paese e una importante sfida organizzativa e turistica per Roma. Non è un caso che ad onorare l'ennesima tappa di avvicinamento all'evento fosse presente oggi, insieme a tanti artisti, attori e al mondo dell'imprenditoria, il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca". Lo afferma in una nota Beppe Incocciati, consigliere politico per lo sport del vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, commentando lo straordinario risultato dell'iniziativa in corso al Fioranello Golf Club di Roma. "Tajani ha fin da subito individuato le potenzialità e il risultato di immagine che avrebbe potuto portare la più importante competizione di golf a squadre al mondo - aggiunge Incocciati -. Per questo abbiamo creato una rete di soggetti, d'accordo con il presidente di Federgolf, Franco Chimenti, per far sì che il messaggio sportivo andasse di pari passo con l'unicità dell'immagine e la potenzialità del sistema Italia". (segue) (Rer)