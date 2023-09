Sociale: in piano Comune Roma 7,2 milioni per giovani e famiglie mono-genitoriali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel Piano Operativo del Pn Metro plus 21-27 di Roma Capitale è previsto anche un finanziamento di circa 3 milioni e 500 mila euro per progetti di autonomia di giovani neo-maggiorenni e di oltre 3 milioni e 700 mila euro per l'autonomia di genitori singoli con figli, per un totale di 7,2 milioni di euro. Lo riferisce in una nota il Comune di Roma. L'obiettivo che si pone l'assessorato alle Politiche sociali e alla salute - spiegano dal Campidoglio - è di rafforzare il sistema dei servizi alla persona, favorendo percorsi di autonomia per i neo-maggiorenni in uscita da strutture di accoglienza per minori e privi di riferimenti familiari. Si tratta di giovani che necessitano di un ulteriore specifico supporto, per un passaggio graduale alla piena autonomia lavorativa e abitativa. (segue) (Com)