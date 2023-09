Sociale: in piano Comune Roma 7,2 milioni per giovani e famiglie mono-genitoriali (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Altro target di riferimento è costituito da nuclei di genitori singoli con figli minorenni che si trovano privi di risorse e di riferimenti familiari. "Il progetto si è reso necessario - continua l'assessora Funari - anche in considerazione dell'aumento del fenomeno dei nuclei formati da mono-genitori, non solo madri ma anche padri. I programmi di semi-autonomia dovranno garantire il diritto del minore a non essere separato dal proprio genitore, dando i fondi ai municipi per progetti che coinvolgano le agenzie educative, del lavoro e dell'abitare e tutta la rete territoriale". (Com)