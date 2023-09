Ue: Gentiloni, su regole economiche e Patto stabilità volontà di tutti è di accelerare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'andamento della discussione sulle regole economiche europee ed il patto di stabilità ai lavori dell'Ecofin di Santiago di Compostela ha avuto un esito "importante" con la volontà di tutti i Paesi di accelerare e, quindi, di intensificare molto il lavoro per raggiungere questa intesa. Lo ha detto il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, in alcune dichiarazioni alla stampa a margine dei lavori della riunione informale dell'Eurogruppo di Santiago de Compostela, in Spagna. "Questa disponibilità va poi trasformata in decisioni al compromesso. Per la Commissione questo è un esito importante e positivo. Dal nostro punto di vista è chiaro che la proposta che abbiamo fatto è aperta alle modifiche degli Stati membri, ma è necessario che se ci sono delle correzioni vadano nella direzione di non cambiare l'equilibrio che c'era nella proposta", ha sottolineato Gentiloni. "Questa proposta deve tenere conto, comunque, dell'equilibrio tra la stabilità finanziaria e la promozione degli investimenti e la crescita in un contesto di rallentamento". (Spm)