Egitto: condannato a sei mesi di carcere leader opposizione Hicham Kassem

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un tribunale egiziano ha condannato oggi Hicham Kassem, leader del Movimento libero, l'opposizione liberale, a sei mesi di prigione, impedendogli di fatto di partecipare alla campagna per le elezioni presidenziali previste nel 2024. Lo ha riferito su X (ex Twitter) Hossam Bahgat, direttore dell'organizzazione per i diritti umani Eipr. Kassem è stato condannato a "tre mesi di fermo e al pagamento di 20.000 sterline egiziane (circa 600 euro)" per "diffamazione" contro un ex ministro, Kamal Anu Aita e a "tre mesi di fermo per oltraggio agli agenti". (Res)