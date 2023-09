Droga: Carabinieri di Legnano arrestano due persone per detenzione e spaccio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mercoledì 13 settembre, i Carabinieri di Legnano hanno arrestato due individui di origini albanesi, ma residenti in Italia, di 22 e 28 anni, indagati per detenzione e spaccio di sostanza stupefacente, in concorso tra loro. Il provvedimento, emesso dal G.I.P. del Tribunale di Busto Arsizio su richiesta di quella Procura della Repubblica, scaturisce a seguito di attività investigativa condotta dai militari della Sezione Operativa della Compagnia, eseguita attraverso intercettazioni, pedinamenti e audizioni di persone informate sui fatti, nonché sequestri di stupefacente, che ha permesso di identificare i due indagati quali presunti autori di numerose cessioni di dosi di cocaina e hashish. I fatti si verificano tra il 2022 e il 2023 nei territori del Comune di Legnano e dei Comuni limitrofi e hanno portato al sequestro da parte dei carabinieri di oltre 200 dosi. (segue) (Com)