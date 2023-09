Migranti: Gentiloni, su pressione migratoria in Italia è molto importante che Ue mostri vicinanza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Su vicende molto delicate come quella della pressione migratoria che sta subendo l'Italia è molto importante che l'Unione europea mostri "un volto di vicinanza" ed una "presenza". Lo ha detto il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, in alcune dichiarazioni alla stampa a margine dei lavori della riunione informale dell'Eurogruppo di Santiago de Compostela, nel rispondere alla domanda se sia preoccupato del nervosismo crescente tra Roma e Bruxelles che si è osservato nelle ultime settimane. A questo proposito, Gentiloni ha chiarito che la dialettica con i diversi Paesi è "assolutamente normale" e non deve essere "enfatizzata". "Questa è la migliore smentita ad ipotesi che non sono sul tavolo", ha concluso. (Spm)